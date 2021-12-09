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Ali Babacan: Karar sizin ama seçimlerden birkaç ay sonra...

Ali Babacan: Karar sizin ama seçimlerden birkaç ay sonra...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yurt dışına gidenlere seslenerek "Karar sizin ama seçimlerden birkaç ay sonra işleri yoluna koymaya başladığımızda hepiniz geri geleceksiniz, biliyorum." dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yurt dışına gidenlere seslendi.

Babacan, “Yurt dışına giden arkadaşlarıma bazıları 'Kalın, mücadele edin' diyor ama ben öyle demiyorum” dedi.

Twitter hesabından paylaşım Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışına giden arkadaşlarıma bazıları ‘Kalın, mücadele edin’ diyor ama ben öyle demiyorum. Gitmeyi tercih edenlerin fikrine saygı duyuyorum. Karar sizin ama seçimlerden birkaç ay sonra işleri yoluna koymaya başladığımızda hepiniz geri geleceksiniz, biliyorum."

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