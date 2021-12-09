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TİSK'in asgari ücret teklifi ortalığı karıştırdı! 3100 teklifi iddiasına TİSK'ten savunma

TİSK'in asgari ücret teklifi ortalığı karıştırdı! 3100 teklifi iddiasına TİSK'ten savunma

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında TİSK'in 3100 Türk İş'in de 3900 teklif ettiği iddiaları sonrası sosyal medyada tepki yağmıştı. TİSK yazılı açıklama yapıldı.

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin herhangi bir teklif veya rakam dile getirmediklerini ifade ederek açıklama yaptı.

Basına bazı hatalı rakamların yansıdığının vurgulandığı TİSK’in yazılı açıklamasında, “Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir. Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur” denildi.

Rakamsal öneri sunulmamıştır

Asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde TİSK’in bir önerisinin olmadığının öne çıktığı yazılı açıklamanın devamında, “Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir. Bu kapsamda TİSK’in asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde bir önerisi olmamıştır. Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında da Genel Sekreterimiz Akansel Koç herhangi bir rakamsal öneri sunulmadığının altını özellikle çizmiştir. Asgari ücretli çalışanları enflasyona karşı koruyacak ve tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ortak bir rakam tespit edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Çalışanlarımızla birlikte büyümeyi benimsemiş bir kuruluş olarak, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve ülkemize fayda sağlayacak her kararın altına imza atacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz” ifadelerine yer verildi.

Teklifler masaya geldi

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşüldü. TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaştı.

Rakamları açıklandı! Türk-İş 3900 lira istedi

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900’ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik" dedi.

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