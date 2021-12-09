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Fenerbahçe, Frankurt ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Frankurt ile 1-1 berabere kaldı

Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan temsilcimiz Fenerbahçe, grubun son maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Frankfurt, 29. dakikada Sow ile öne geçti. Fenerbahçe, 42. dakikada Mergim Berisha ile eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından daha önce yoluna Konferans Ligi'nde devam etmesi kesinleşen Fenerbahçe, grubu 6 puanla 3. sırada tamamladı. Frankfurt ise 12 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.

PELKAS, 6 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Pelkas, 41. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.

Yunan futbolcu, bu süreçte Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplam 6 mücadelede teknik direktör Pereira tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti.

Sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare de tüm kulvarlarda 4 karşılaşmanın ardından ilk 11'de forma şansı buldu.

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