Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası’nda 3 bin Türk polisi görev alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar’da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası’nda 3 bin Türk polisinin görev yapacağını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığının (KİHBİ) "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısına katıldı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, FIFA 2022 Dünya Kupası’nda 3 bin çevik kuvvet polisinin görev yapacağını açıkladı.

Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası'nda güvenliğin Türk polisi tarafından sağlanacağını söyleyen Bakan Soylu, “2017’nin sonundan itibaren bu konuda Katar’la görüşmelerimiz var. Avrupa’dan da birçok ülke talepte bulundu. Fakat nihayetinde ekiplerimizin özellikle Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş’ın ve oradaki tüm arkadaşlarımızın iyi bir sunumu ve Katar’la kurdukları iyi bir diyalog sonucu Katar Türkiye’ye bu güvenlik hizmetinin yapılmasını sağladı. FIFA 2022 Dünya Kupası çerçevesinde 3 bini çevik kuvvet personeli olmak üzere oradaki güvenliği sağlamak için. Ayrıca bu sayının artırılması hususunu gittiğimizde hem Cumhurbaşkanımızın nezdinde hem de Başbakan ve İçişleri Bakanı ile oradaki yaptığımız görüşmede ele aldık. Bu sayıyı biraz daha artırabilme imkanına sahibiz. Bu görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar da birçok alanda eğitimler sağlandı. Hem karşılıklı eğitimler hem de bizim oraya gidecek personelimizin bir uluslararası turnuvada yapacağı konuyla ilgili hem onların kolluk kuvvetleri hem de bizim kolluk kuvvetleri ile ilgili eğitimleri burada da, orada da gerçekleştirdik. Onun dışında bir koordinatörümüz var. 40’ın üzerinde danışmanımız var orada görev yapacak. Bunların yanı sıra statlarda genel güvenlikteki unsurlardan bir tanesi olan arama köpeklerimiz de orada olacak. İnanıyorum ki alnımızın akıyla buradan çıkacağız. Hani bir akrabanızın düğünü olur da gece yatmaz, heyecanlanırsınız ya. Biz de Dünya Kupası’ndaki bu sorumlulukta Katar’ın bize emanet ettiği güvenlik konusunda sanki bizim bir düğünümüz var ve biz heyecanlıyız. Bunu başarıyla bitirme heyecanı içerisindeyiz. Yaklaşık 170 ülke katıldı ve İstanbul’da yaptık. Her ülke giderken Türkiye’nin ev sahipliğine ve misafirperverliğine, Türkiye’nin organizasyon kabiliyetine teşekkür ederek gitti hem İstanbul’umuzu gördüler. Ama özellikle emniyet teşkilatımız, ortaya koyduğu organizasyon kabiliyetini orada da sağlayacaktır” dedi.

Sırbistan'da gümrük kapılarında görev yapan Türk polisi Macaristan’da da olacak

Türk polisinin sadece Katar’da değil Avrupa’nın bazı noktalarında da bulunacağını ifade eden Bakan Soylu, “Biz Sırbistan ile ortak Sırbistan’ın gümrük kapılarında Türk polisinin bulunması talebini gerçekleştirmiştik. Burada iki yıldır bu projeyi yürütüyoruz. Yani Türk polisi sıla yolu dediğimiz hem oradaki Türk araçlarına yol göstermek, rehberlik etmek, Sırbistan polisi ile kontrol etmek, aynı zamanda sınır aşırı suçlarda Sırbistan polisi ile özellikle uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı gibi meselelerde birlikte ortak operasyon düzenlemek kabiliyetini gerçekleştirmek üzere oradaydı. Bu yılsonu itibarıyla arkadaşlarımız Sırbistan’da bulundular. Ben de geçen gün Interpol marjında bakan bey ile birlikteydim. Heyetler arası görüşmeler yaptık. Çok memnun olduklarını, bu projenin örnek bir proje olduğunu ve bu projenin birçok kolaylaştırıcı yönü olduğu kadar caydırıcı etkisinin olduğunu ortaya koydu. Buradan aldığımız güçle Macaristan’dan Urban’ın Cumhurbaşkanımız ile yaptığı yüksek düzeyli strateji toplantısında bir karar alındı. O kararda da aynısı yani Türk polisi Macaristan’da da olacak. Biz şu anda anlaşma aşamasına geldik. Sadece imzalar kaldı. Üç kapısı var. İki kapıda başlıyoruz ve toplam 50 polis olacak ama 26 polis ile başlıyoruz. Bu konuda Hırvatistan ile de bir görüşmemiz var. İnanıyorum ki bu iş birlikleri hele sınır aşan suçlarda çok ciddi bir caydırıcılık ortaya koyacak” diye konuştu.