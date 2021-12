Netflix açıkladı! İşte bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler

Her ay pek çok kategoride yeni dizi, film ve içeriği platforma dahil eden Netflix'in bu haftaki istatistikleri belli oldu.

Abone ol

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 29 Kasım-5 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler belirlendi.



Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 dizi

1 - La Casa de Papel (5. Sezon)

2 - Hellbound (1. Sezon)

3 - Kulüp (1. Sezon)

4 - Lost in Space (3. Sezon)

5 - Squid Game (1. Sezon)

6 - Arcane (1. Sezon)

7 - Elves (1. Sezon)

8 - Lost in Space (1. Sezon)

9 - La Casa de Papel (1. Sezon)

10 - You (3. sezon)



Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film

1 - Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

2 - Ortaya Karışık İlişkiler

3 - Red Notice

4 - Beni Çok Sev

5 - A Boy Called Christmas

6 - The Power of the Dog

7 - Spoiled Brats

8 - A Castle For Christmas

9 - Jack Reacher: Never Go Back

10 - Bruised