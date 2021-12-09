Dolar kurunu 17 TL'ye çekti! Yılbaşı öncesi Apple'den yeni zam geldi: Kullanıcılar isyan etti

TL’nin dolar karşısında hızla değer kaybetmesine bağlı olarak Kasım ayının sonunda iPhone, iPad ve MacBook’lar başta olmak üzere Türkiye’deki tüm ürünlerinin fiyatlarında yüzde 30 seviyesinde artışa giden Apple, kullanıcıları üzecek haberi duyurdu.