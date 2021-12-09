Dolar kurunu 17 TL'ye çekti! Yılbaşı öncesi Apple'den yeni zam geldi: Kullanıcılar isyan etti
Geçen Kasım ayında iPhone, iPad ve MacBook’lar başta olmak üzere Türkiye’deki tüm ürünlerinin fiyatlarını artıran Apple, zam furyasını sürdürmeye devam ediyor.
TL’nin dolar karşısında hızla değer kaybetmesine bağlı olarak Kasım ayının sonunda iPhone, iPad ve MacBook’lar başta olmak üzere Türkiye’deki tüm ürünlerinin fiyatlarında yüzde 30 seviyesinde artışa giden Apple, kullanıcıları üzecek haberi duyurdu.
ABD’li teknoloji devi, Türkiye’deki App Store üzerinden sunulan oyun, uygulama ve uygulama için satın almalarda fiyat artışına gidiyor.
Apple, “Türkiye'deki App Store'da yaklaşan fiyat değişiklikleri” başlığıyla yaptığı duyuruda, “Vergiler veya döviz kurları değiştiğinde, bazen belirli bölgelerde App Store'daki fiyatları güncellememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın devamında Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) fiyatları artacak” denildi.