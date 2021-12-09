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Erzurum'da Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar Valilik olayı doğruladı

Erzurum'da Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar Valilik olayı doğruladı

Erzurum’da Diyanet’e bağlı bir Kur'an kursunda yaşları 10 ile 11 arasında değişen 7 çocuk cinsel istismara uğradı. Erzurum Valisi Okay Memiş tarafından doğrulanan olay sonrası zanlının yakalandığı, adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı merkez Palandöken ilçesinde bulunan Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur’an kursunda yaşları 10 ila 11 arasında değişen 7 çocuk cinsel istismara uğradı.

Çocuklara cinsel istismarda bulunan şahsın yakalandığı ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Vali olayı doğruladı

Olayı doğrulayan Erzurum Valisi Okay Memiş, kursta gönüllü murakıp (denetçi) olarak görev yapan zanlının kaçmak isterken Yozgat'ta yakalandığını ve güvenlik nedeniyle de Erzurum'a getirilmediğini belirtti.

Zanlının yakalandığını duyuran Erzurum Valisi Okay Memiş, gerekli adli işlemlerin başladığını bildirdi. İl Müftülüğü tarafından ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

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