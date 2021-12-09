Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarından itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın yer yer 100 kilometreye kadar çıkabileceği açıklandı.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarından itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtınanın (90-100 kilometre/saat) olacağı tahmininde bulundu.

Antalya'da 3 gün fırtına etkili olacak

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü, geçen salı günü kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya için yeni bir uyarı yaptı. Uyarıda, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi. Fırtınanın hızının 50 ila 70 kilometre arasında, bazı yerlerde ise 90 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Fırtınanın pazar akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, 10 Aralık Cuma öğle saatlerinden itibaren Antalya'da güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 km), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve 12 Aralık Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir."

Bir uyarı da Marmara'ya geldi

Marmara Bölgesi için yapılan uyarıda ise; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri için fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve trafikteki aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada rüzgarın yarından itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova çevreleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde, güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar ise etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

4 ilde tam fırtına bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, 4 ilde yarın saat 00.00'dan itibaren rüzgarın güneyli yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde hamleli olarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Rüzgarın etkisini 11 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde azaltacağı belirtilen açıklamada, aynı gün akşamdan itibaren 12 Aralık Pazar akşamına kadar sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, toz savrulması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.