Asgari ücret zammı 4. toplantıya kaldı! İşte masadaki rakamlar

Asgari ücret zammı toplantısının üçüncüsünden de sonuç çıkmadı. TİSK, 3 bin 100 lirayı uygun bulurken Türk-İş ise 3 bin 900 liradan aşağıya düşmedi.

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Asgari Ücret Komisyonu'nun TİSK'te yapılan üçüncü toplantısında anlaşma sağlanamadı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini" söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise daha sonra yaptığı açıklamada "3 bin 160 TL gibi bir teklifimiz olmadı, çalışanlarımızı enflasyona ezidirmeyeceğiz" dedi. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat da "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü Toplantı için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi. Üçüncü toplantıda anlaşma çıkmadı. Taraflar dördüncü kez tekrar bir araya gelecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, parametreleri esas alarak belli hesaplar yaptıklarını belirtip, eski formüle göre rakamın 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında değiştiğini söyledi.

Önder, "TİSK bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-İş bu rakamın 3 bin 900’ün altına düşmeyeceğini söylüyor. Bu Hacettepe Üniversitesi'nin beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametre. Zam oranlarına ilişkin olarak TİSK dedi ki ‘Biz hep beklenen enflasyonu öneriyorduk. Bu sefer gerçekleşmiş enflasyonu öneriyoruz. Bunu esas alalım'. Türk-İş de 'Enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim' dedi. Bu konuda her iki tarafın da farklı görüşleri oldu; bazı konularda ortak görüşleri olduğu gibi" dedi.

Önder, "Bu sene ilk defa 3. toplantıyı bu kadar erken yaptık. 4. toplantı karar toplantısı olacak. Ama işçi ve işveren temsilcilerimizle diyaloglar sürüyor. Son toplantı için 3 tarafa da uygun olan tarihte size açıklayacağız. Sıkışık bir takvimimiz var. Ama geçmiş yıllara göre daha erken açıklanacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.