BIST 2.031
DOLAR 13,77
EURO 15,57
ALTIN 786,44
HABER /  EKONOMİ

CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu

CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu

Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğiyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP'den yapılan açıklamada 5 bin liranın altına düşmemesi gerektiği belirtildi.

Abone ol

Asgari ücret tartışmaları son dönemde gündemin en önemli konularından biri. Asgari ücretin tespitiyle ilgili çalışmalar sürerken, İyi Parti ve HDP'den sonra CHP'den de konuyla ilgili görüş geldi.

CHP, 5 bin liranın altında olmamalı diyor
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, asgari ücrette teklifin 5 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi.

Özkoç konuyla ilgili, "Asgari ücret, normal olarak kesinlikle 5 binin altına düşmemeli. Asgari ücret, getirdiği zamların, kaybettikleri rakamların tamamını telafi edecek bir asgari ücret olmalı." dedi.

İyi Parti ve HDP, asgari ücret miktarını paylaşmıştı
Öte yandan asgari ücret tartışmalarına ilişkin daha önce İyi Parti ve HDP'den açıklamalar yapılmıştı. HDP, asgari ücretin net olarak 5 bin lira olması gerektiğini söylemişti. İyi Parti ise belirledikleri rakamın 4 bin lira bandında olduğunu duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mehmet Muş: Yıl sonu büyüme hedefimizi aşacağız
Bakan Mehmet Muş: Yıl sonu büyüme hedefimizi aşacağız
Muğla'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Muğla'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Emirhan Yalçın'ın katil zanlısına müebbet ve 20 yıl hapis talebiyle iddianame
Emirhan Yalçın'ın katil zanlısına müebbet ve 20 yıl hapis talebiyle iddianame
Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı!
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı (CANLI)
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı (CANLI)
Netflix açıkladı! İşte bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Netflix açıkladı! İşte bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Erzurum'da Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar Valilik olayı doğruladı
Erzurum'da Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar Valilik olayı doğruladı
Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası’nda 3 bin Türk polisi görev alacak
Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası’nda 3 bin Türk polisi görev alacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehit askerler için taziye mesajı yayımladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehit askerler için taziye mesajı yayımladı
Büyükçekmece’de seyir halindeki araç alev topuna döndü
Büyükçekmece’de seyir halindeki araç alev topuna döndü