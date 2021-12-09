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Türkiye 9 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 9 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 350 bin 522 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 121 milyon 394 bin 026'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Aralık 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 263 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

''Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz.''

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