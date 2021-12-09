Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın yorumu: Bundan sonra yönetim gider

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasını A Spor'a değerlendirdi.

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Yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'taki Sergen Yalçın ayrılığını değerlendirdi. Erman Toroğlu, Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ın toparlamaması halinde sıradaki durağın Beşiktaş yönetimi olduğunu söyledi.

"Sergen Yalçın olayındaki sıkıntı şöyle oldu; Sıkıntı kısa vadede değil, uzun vadede. Geçen sezon şampiyonluktan önce mukavele yapmak istemedi Beşiktaş yönetimi. Şampiyon olamazsak diye daha az bir para teklif etmeyi düşündüler. Sergen Yalçın, iki kupadan sonra ipleri eline aldı. Çeşme'ye gitti, araya birkaç yorumcu soktu. Başka yere gidebilir gibi hava yaratıldı, yönetim köşeye sıkıştırıldı. Başkan gitti ve imzalamak zorunda kaldı."

Sergen Yalçın hata yaptı

"Daha önceki toplantıda Sergen hoca, "Benim gidip gitmemem önemli değil. Bir müddet sonra seyirci bana döner mi?" diye sordu. Ahmet Nur Çebi, taraftarın arkasında olduğunu söyledi. Sergen Yalçın, bana göre orada hata yaptı.

Sergen Yalçın'ın ayrılığı geç oldu oldu bence daha erken gitmesi gerekiyordu. Ahmet Nur Çebi, orada akıllı davrandı çünkü biliyordu ki taraftar kendisine değil teknik direktöre tepki gösterir."

Yönetim gider

"Beşiktaş, dibe vurdu. Dibe vuran kadroyu yukarıya çıkartmak daha kolaydır. Çıkaramazlarsa zaten bundan sonra yönetim gider."

"Şenol Güneş, hangi kadro ile Avrupa'da başarılı oldu? Bir o kadroya bakın, bir bu kadroya. Bu kadroda kiralık oyuncular var. Ocakta, sezon sonunda gidecek isimler var. Şenol Güneş gelir mi, gelmez mi bilemem ama çare olmaz."