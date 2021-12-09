BIST 2.031
DOLAR 13,76
EURO 15,57
ALTIN 786,15
HABER /  EKONOMİ

Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı

Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşlarla ilgili Genel Kurul'a hitap etti. Konuşmasında asgari ücrete değinen Nebati, "Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz." dedi

Abone ol

TBMM'de, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bütçelerinin görüldüğü oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili çalışanları sevindiren bir mesaj verdi.

Milli gelir
Cari açıkla ilgili müjdeli rakamlar verileceğini söyleyen Bakan Nebati, "Bu yılın sonunda cari açığın milli gereli oranının yüzde 2,6'nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız." diye konuştu.

Enflasyon
Enflasyonla ilgili konuşan Bakan Nebati, "Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz." dedi.

Asgari ücret mesajı
Son günlerin en çok merak edilen konusu olan asgari ücrete de değinen Bakan Nebati, "Asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam etmekte. Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsin." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye'nin küresel ticaretten alacağı pay artacak. Eylül itibariyle cari açık 2020 sonuna göre 16,6 milyar dolar iyileşti. Vazgeçilen kamu geliri sayesinde enflasyonu 5.3 puan azalttık. 2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret zammı 4. toplantıya kaldı! İşte masadaki rakamlar
Asgari ücret zammı 4. toplantıya kaldı! İşte masadaki rakamlar
CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu
CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu
Muğla'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Muğla'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Ermenistan'ın TB-2 bilgilerini çalma hayali suya düştü
Ermenistan'ın TB-2 bilgilerini çalma hayali suya düştü
Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı!
Lazio Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
Lazio Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı (CANLI)
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı (CANLI)
Netflix açıkladı! İşte bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Netflix açıkladı! İşte bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Erzurum'da Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar Valilik olayı doğruladı
Erzurum'da Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar Valilik olayı doğruladı
Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası’nda 3 bin Türk polisi görev alacak
Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası’nda 3 bin Türk polisi görev alacak