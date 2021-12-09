BIST 2.031
DOLAR 13,78
EURO 15,59
ALTIN 786,22
HABER /  DÜNYA

AB üyesi 15 ülke toplam 40 bin Afgan'ı kabul edecek

AB üyesi 15 ülke toplam 40 bin Afgan'ı kabul edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 15 AB üyesi ülkenin toplam 40 bin Afgan'ı kabul edeceğini bildirdi.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Afgan sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 ülke toplam 40 bin Afgan'ı kabul edecek
Toplam 40 bin Afgan'ı kabul edecek 15 üye ülkenin hangileri olduğunu belirtmeyen Johansson, "Bu, aynı zamanda düzensiz göçü de engellemek ve AB'ye yasal girişlere yatırım yapmak için bir adım." dedi.

''Zorunlu dayanışma mekanizması''
Johansson, AB'nin yeni göç paketindeki unsurlardan "zorunlu dayanışma mekanizması" konusuna değinerek, "Pakette üyelerin güçlerine ve büyüklüklerine göre katkıda bulunmaları gereken bir mekanizması olmasını öneriyoruz. Bu kapsamda göçmenleri kabul etmek zorunlu değil ama güç ve büyüklüğe göre fiilen katkıda bulunmak zorunludur." dedi.

Johansson, sene başında AB Konseyi dönem başkanlığını Slovenya'dan devralacak Fransa'nın bu mekanizmayı çalıştırmak konusunda istekli olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Oğlunun yanına gömüldü
Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Oğlunun yanına gömüldü
HDP'li Ömer Öcalan'dan Meclis'te Kürtçe tercüman talebi
HDP'li Ömer Öcalan'dan Meclis'te Kürtçe tercüman talebi
Edirne'deki vicdansızlığa büyük tepki!
Edirne'deki vicdansızlığa büyük tepki!
Eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesini eşinin yerine imzalamış
Eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesini eşinin yerine imzalamış
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın yorumu: Bundan sonra yönetim gider
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın yorumu: Bundan sonra yönetim gider
Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı
Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı
Asgari ücret zammı 4. toplantıya kaldı! İşte masadaki rakamlar
Asgari ücret zammı 4. toplantıya kaldı! İşte masadaki rakamlar
CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu
CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu
Bakan Mehmet Muş: Yıl sonu büyüme hedefimizi aşacağız
Bakan Mehmet Muş: Yıl sonu büyüme hedefimizi aşacağız
Muğla'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Muğla'da korkutan deprem! İşte şiddeti