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Hırsızların biri yatakta uyuyor numarası yaparken ikisi ise damda yakalandı

Hırsızların biri yatakta uyuyor numarası yaparken ikisi ise damda yakalandı

ADANA’da polisi görünce kaçmaya başlayan 3 hırsızlık şüphelisinden ikisi bir evin damında saklanırken diğer kişide metruk ev içinde bulunan yatakta uyuyor numarası yaparken yakalandı.

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri üç kişiyi durdurmak istedi. Ancak polisi fark eden şüpheliler ‘dur’ ihtarına uymayarak ara sokaklara kaçıp izlerini kaybettirmek istedi. Şüphelilerin kaçmasının ardından bölgeye yoğunlaşan polis ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Yatakta uyuyor numarası yaptı ama polis yemedi!

Şüphelileri kaçabileceği yerleri araştıran ekipler, bir metruk bina içerisine girdi. Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler metruk bina içerisinde yatakta uyuyor numarası yapan şüphelinin birini yakaladı. Daha sonra metruk binanın çatısına çıkan polis, kaçan diğer 2 şüphelinin de bitişiğinde bulunan evin damında olduğunu gördü. Bunun üzerine dama çıkan polis diğer 2 şüpheliye yakaladı.

Demir ve kapı çalıp satmışlar

Yakalanan şüphelilerin birçok yerden demir kapı çalıp sattığı tespit edildi. Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler, yapılan çalışmada çalınan kapıları bularak şüphelilerle beraber polis merkezine götürdü.

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