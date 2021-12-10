Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette son viraja giriliyor. Asgari ücretin belli olacağı son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi. Toplantıdan net mesaj çıkmazken asgari geçim miktarı pazarlığında da kriz çıktı.

Son toplantı pazartesi günü

3. toplantıdan sonuç çıkmayınca gözler 4. toplantıya çevrildi. CNN Türk'ün son dakika olarak geçtiği habere göre; son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Ayrıca 3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı.

Erdoğan: İşçimizi zora sokmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en uygun ve en ideal asgari ücreti belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.