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Erzurum'da Kur'an kursunda mide bulandıran olay! 7 erkek çocuk cinsel istismara uğradı

Erzurum'da Kur'an kursunda mide bulandıran olay! 7 erkek çocuk cinsel istismara uğradı

ERZURUM'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir Kur'an kursunda yaşları 10 ile 11 arasında değişen 7 çocuk cinsel istismara uğradı. Erzurum Valisi Okay Memiş olayı doğruladı.

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Erzurum’dan mide bulandıran haber geldi. Sözcü'nün haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı merkez Palandöken ilçesinde bulunan Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur’an kursunda yaşları 10 ila 11 arasında değişen 7 çocuk cinsel istismara uğradı.

Çocuklara cinsel istismarda bulunan şahsın yakalandığı ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Vali olayı doğruladı, zanlı Erzurum'a getirilmedi

Olayı doğrulayan Erzurum Valisi Okay Memiş, kursta gönüllü murakıp (denetçi) olarak görev yapan zanlının kaçmak isterken Yozgat'ta yakalandığını ve güvenlik nedeniyle de Erzurum'a getirilmediğini belirtti.

Zanlının yakalandığını duyuran Erzurum Valisi Okay Memiş, gerekli adli işlemlerin başladığını bildirdi. İl Müftülüğü tarafından ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

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