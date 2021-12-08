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POLİTİKA

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

Meclis'teki İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kavga çıktı. Olay, CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın kürsüde konuşma yaparken yaşandı. 

Aydın'ın Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili eleştirilerde bulunduğu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahtekarsın" dedi. Bunun üzerine Erkan Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Süleyman Soylu ile sözlü sataşmaya girdi. Tartışma yumruklu kavgaya döndü. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri birbirine girdi. Kavga üzerine oturuma ara verildi.

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