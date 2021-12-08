Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'manyak manyak işler' yorumu: "Eskileri karıştırsınlar malzeme çıkar"

Cübbeli Ahmet Hoca vaazında 'öp beni, tut beni, manyak manyak işler' diyerek şarkı sözlerini eleştirmişti. Bu sözlerden ilham alan Haluk Bilginer tiyatro ekibi ile beste yaptı ve bunu klip olarak yayınladı. Cübbeli Ahmet Hoca, kendi sözlerinin klip haline gelmesini bakın nasıl değerlendirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yıllar önce verdiği sohbette pop şarkıları hedef aldı şarkıların 'öp beni tut beni' gibi sözlerini eleştirdi. Ünlü'nün çıkışı müzik eşliğinde video haline getirildi ve sosyal medyada gündem oldu.

Show Haber, Cübbeli Ahmet Hoca ile röportaj yaptı ve Ünlü sosyal medyada olay olan o klip için şunları söyledi:

O işlerin boş işler olduğunu telaffuz etmiş oluyorlar. Belki gündem olmak istediğim zamanlar vardı olamıyordum belki bu işler ters işler. Onları hesap ederek söylemediğim için şimdi bana söylesen tekrar edemem milletin hepsi ezberleyecekler şarkı olunca ezberlenecek hale gelmiş.

"Eski sohbetleri karıştırsınlar malzeme çıkar"

Baştaki sözlerde benimmiş sohbetimi dinleyince anladım. Beste başarılı tuttuğuna göre başarılı. Esas bunun okuması torunuma ait şarkı olmadan evvel. Şimdi bunlar yapmışlar. Eski sohbetleri karıştırsınlar onlara malzeme çıkar besteyi bilmem ama malzeme çıkar yani.