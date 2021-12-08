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Bursa'da atlar sürücülere dehşeti yaşattı, o anlar kameraya yansıdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yola çıkan başıboş atlar kazaya neden oldu. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İnegöl - Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Fatih Pal yönetimindeki 03 EV 217 plakalı otomobil, yola aniden çıkan başı boş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen at yaralanmasına rağmen kaçarak uzaklaştı.

Kaza nedeniyle duran otomobile ise arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada şans eseri yaralananan olmadı.cKaza sonucu 2 araçta da maddi hasar oluştu. Araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamera görüntülerine; Otomobilin yola çıkan ata çarpması, duran araca ise arkasından gelen aracın çarpmasıyla birlikte, yere düşen atın ayaklanıp kaçtığı anlar yansıdı.

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