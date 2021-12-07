Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Taşıyan aylar sanra ilk kez şarkı söyledi

Sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzakta olan Hakan Taşıyan aylar sonra şarkı söyledi.

Geçtiğimiz Mart ayında bir kadavradan karaciğer nakli yapılan, 5 gün sonra ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılan 48 yaşındaki şarkıcı Hakan Taşıyan, aylar sonra ilk kez şarkı söyledi. Taşıyan, unutulmaz şarkıcı Güz Gülleri'ni seslendirdi.







Hakan Taşıyan'a 4 Mart'ta bir kadavradan karaciğer nakli, 9 Mart'ta ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılmıştı. Yaklaşık 7 ay boyunca Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ünlü şarkıcı taburcu olmuştu. Sağlık problemlerinden dolayı bir süredir sahnelerden uzakta olan Taşıyan sevilen Güz Gülleri şarkısını söyledi. Aylar sonra şarkı söyleyen Taşıyan'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı.

7 aylık bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan ve hastaneden taburcu edilen Hakan Taşıyan aylar sonra sevilen şarkısı Güz Güllleri'ni seslendirerek hayranlarını duygulandırdı.





'3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle Kasım ayında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Taşıyan, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım. Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.









