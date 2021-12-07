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İstanbul'da dehşete düşüren kavga! 9 kişi birden saldırdılar: Kanlar içinde kaldı

İSTANBUL Tuzla’da bir grup, tarla anlaşmazlığı yaşadıkları aileden bir şahsı kıraathanede önce darp etti ardından silahla yaraladı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Aralık’ta öğle saatlerinde Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şüpheli şahıs, geçtiğimiz dönemlerde köydeki tarlalar yüzünden tartışma yaşadıkları aileden Mehmet T.’yi vakit geçirdiği kıraathanede yakaladı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Halis İ. ve beraberinde getirdiği 8 kişi Mehmet T.’yi muşta ile darp etmeye başladı. O esnada kahvede bulunan vatandaşlar araya girmek istese de şüpheli şahıslardan biri yanında taşıdığı silahı çıkartarak Mehmet T.’yi ateş açtı. Mehmet T., kanlar içerisinde yer yığılırken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Mehmet T.’yi hastaneye kaldırdı.

Kurşunların hedefi olan Mehmet T.’nin yeğeni Azad B., “Bunların hepsini planlı yapıyorlar. Geçtiğimiz sene kazma kürekle burada saldırıp, adamları komalık ettiler. Hastanelik olan kişiler bununla ilgili rapor da almıştı. Haklıymış gibi bizi sürekli tehdit ettiler. Sürekli olarak öldürme tehdidiyle üzerimize geldiler. Son olarak geçtiğimiz gün yine geldiler. Ellerinde silah vardı. Dayımın dışarıya çağırıp 9 kişi birden saldırıyorlar. İçlerinden biri dayımın sırtına kurşun sıkıyor. Bunlar yetmezmiş gibi demirlerle adamı yerde darp ediyorlar. Hastaneye kaldırdık ancak durumu şu an iyi değil. Kurşun çok tehlikeli bir yere isabet etmiş” diye konuştu. Öte yandan yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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