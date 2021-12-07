Antalya'da 'telefonunu çıkar' deyince ağzına soktu! Muhabir zor engelledi: Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Sokak röportajı sırasında bir kişi, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini istediği bir adamın ağzına telefon soktu.

Sade Vatandaş Youtube kanalı tarafından Antalya'da gerçekleştirilen sokak röportajında ilginç anlar yaşandı. Röportaj sırasında bir vatandaşın Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini istediği bir adamın ağzına telefon soktu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte yaşanan olaya sosyal medyadan gelen tepkiler...