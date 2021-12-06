Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM'yi karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsünde el hareketi yapması üzerine genel kurulda sert tartışmalar yaşandı. CHP lideri eleştirilere aldırış etmeden sözlerini sürdürürken konuşmasını kesen AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'ya, "Arkadaşlar, 'Yeliz' konuşuyor" diyerek tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun skandal hareketini ilginç sözlerle savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, avro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki (AB) enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerin ardından yaptığı el hareketi tartışmaların fitilini ateşledi. AK Parti sıralarından, "Ayıp, ayıp" sesleri yükselirken Kılıçdaroğlu ise eleştirilere aldırış etmedi ve konuşmasına devam etti. AK Partili milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini savundu.

"Arkadaşlar, 'Yeliz' konuşuyor" Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında da sözlerini kesen AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'ya, "Arkadaşlar, 'Yeliz' konuşuyor" diyerek tepki gösterdi. Çamlı, geçtiğimiz aylarda 'Yeliz Adeley' adıyla açtığı sahte hesaptan TBMM'de canlı yayın yapınca sosyal medyada olay olmuştu.

Skandal harekete CHP arka çıktı

CHP liderinin hareketinin ardından görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verildi. Aranın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine arka çıktı. Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir" diye konuştu.