Kerimcan Durmaz'dan Altın Kelebek tepkisi... Buray'ın klibini topa tuttu!

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Peşimde' şarkısıyla en iyi klip kategorisinde güçlü bir aday olan Kerimcan Durmaz, ödülü Buray'ın 'Deli Kız' şarkısının klibinin almasına tepki göstererek 'İki klibi karşılaştırmayı bırakın, yan yana getiremezsiniz' dedi. Kerimcan Durmaz, ödülün kendi hakkı olduğunu ifade etti.

47. Altın Kelebek Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Birçok kategoride birçok adayın bulunduğu gecede aynı zamanda birçok tartışma yaratan konu da oldu.





Buray'ın Deli Kız klibi 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' ödülünü aldı.

Kerimcan Durmaz şarkıcı Buray'ı topa tuttu

Yaz aylarında piyasaya çıkan ‘Peşimde’ şarkısıyla dikkatleri üzerinde çeken Kerimcan Durmaz, dün akşam, 47. Altın Kelebek ödül törenine neden katılmadığını açıkladı. 'En İyi Klip' ödülünü kimin alacağını günler öncesinde öğrendiğini söyleyen Durmaz, ödülün sahibi olan şarkıcı Buray'ı topa tuttu.





Bu senenin 'En İyi Klip' ödülünü kimin alacağını birkaç gün önceden çok sağlam ve güvendiği bir kaynaktan öğrendiği için törene katılmamaya karar verdiğini söyleyen Durmaz açıklamalarıyla ödülün kendi hakkı olduğunu ifade etti.

"Bırakın kıyaslamayı, yan yana bile getiremezsiniz"

Deli Kız şarkısıyla 'En İyi Klip' ödülünün sahibi olan şarkıcı Buray oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Durmaz, "'Peşimde' şarkım ile Buray'ın 'Deli Kız'ını bırakın kıyaslamayı, yan yana bile getiremezsiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kerimcan Durmaz, Altın Kelebek Ödülleri gecesine neden katılmadığını ve 'En İyi Klip' ödülünü Buray'ın almasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gülmezsem anlatacağım, çünkü bana çok komik geliyor şu an bana yaşadığımız"

"Mesaj kutum neden Altın Kelebek Ödülleri'ne neden katılmadığım mesajlarıyla dolu. Hemen söyleyeyim, çünkü 'katılacağım' demiştim. 'En İyi Klip' ödülünü kimin alacağını birkaç gün önceden öğrendim ben arkadaşlar ve bunu çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Bunu öğrenince de katılmama kararı aldım çünkü... Gülmezsem anlatacağım, çünkü bana çok komik geliyor şu an bana yaşadığımız. Çok önemsemiyorum bu arada, benim için hiç önemli değil ama göz var, nizam var, akıl var, mantık var. 'Peşimde' şarkım ile Buray'ın 'Deli Kız'ını bırakın kıyaslamayı, yan yana bile getiremezsiniz. Yanından bile geçiremezsiniz. Kimsenin işine tabii ki saygısızlık yapmak istemiyorum ama bu böyle. Ben 'Peşimde'yi yaptığımda, Los Angeles'a gidip ekibi toparlayıp, ortaya böyle bir iş çıkarttıktan sonra Türkiye'de klip anlamında bir çığır açtığımı düşünüyorum. Bunun farkındayım daha doğrusu. O yüzden bunun adına ödül almışım ya da almamışım benim için çok fark etmiyor çünkü ben yaptığım işle gurur duyuyorum. İşime inanıyorum, güveniyorum. Benim için önemli olan bunu taçlandırmak değil. Sadece yapmış olmak istediğimi, göstermiş olmak istediğimi gerçekleştirmiş olduğum için kendimi çok tatmin hissediyorum. Benim ödülüm sizlersiniz. İyi ki varsınız."