Müge Anlı Altın Kelebek'te iki ödül birden aldı gözyaşlarını tutamadı!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı 47. Altın Kelebek Ödül gecesinde 2 ödül birden alınca gözyaşlarına hakim olamadı. Sunucu Cem davran, daha önce birçok kez ödül alan Müge Anlı'nın bu heyecanının nedenini merak edip sordu.

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kemikleşmiş bir izleyici kitlesine ulaşan ünlü sunucu Müge Anlı 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi gündüz kuşağı programı ve en iyi sunucu ödüllerini aldı. Müge Anlı, konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşadı.





En iyi gündüz kuşağı programı ve En İyi Kadın Sunucu ödüllerini aldı

Dün akşam 47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde araştırmacı gazeteci Müge Anlı, en iyi gündüz kuşağı programı ve en iyi kadın sunucu ödüllerinin sahibi oldu.





"14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim"

Ödülünü sanatçı Demet Akbağ'dan alan ve duygu dolu anlar yaşayn Müge Anlı, açıklamasında şunları söyledi:

"İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı.

"Geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum"

Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum." ifadelerini kullandı.