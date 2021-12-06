Sakarya'da maske takmayan anne kız izleyenleri çıldırttı! Doktorun tavrı 'helal olsun' dedirtti

SAKARYA Yenikent Devlet Hastanesine muayene olmaya gelen ve hastaların olduğu alanda maske takmayı reddeden anne ve kızın görüntüleri tepki çekti.

Yenikent Devlet Hastanesine muayene olmaya gelen ve hastaların olduğu alanda maske takmayı reddeden anne ve kız için acil serviste görev yapan doktor beyaz kod verdi. Gözünün arkasına lens kaçtığı için Yenikent Devlet Hastanesi acil servisine gelen anne ve kız maske takmaları konusunda uyarıda bulunan doktoru dinlemeyerek maske takmayı reddettiler. Doktorun bütün uyarılarına rağmen maske takmayı reddeden anne kız için beyaz kod veren doktorun ardından hastane polisi müdahale etti.



Maske takmaları konusunda uyaran doktor, “Burada hastalar var. Maskesiz olarak durmanız doğru değil. Kimsenin sağlığını tehdit edemezsiniz maske takmanız gerekiyor. Hastaların izni olmadan burada video çekiyorsunuz. Hastanınız muayene olacaktır ama maske takması gerekiyor. Beyaz kod veriyorum ve sizi dışarı alabilir miyim? Burası muayene alanı diğer insanların hakkına giremezsiniz. Hastayı muayene edeceğim ama maskeyi takması gerekiyor” dedi



Maske takmamakta direnen hasta yakını, “Biz maske takmayacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştük böyle bir maske takma zorunluluğumuz yok. Biz hiçbir yerde maske takmıyoruz, maske takmamak bizim anayasal hakkımız. Annemi muayene etmeden dışarı çıkmayacağım, bekleme alanında beklemeyeceğim” dedi



"Bu nasıl bir sakinlikle beyaz kod vermek"

Tartışmanın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, çok sayıda kullanıcı yaşanan gerilime ilişkin yorum üstüne yorum yaptı. İşte o tepkilerden bazıları;

- Doktor beyin sabrına hayran kaldım. Kadının çevresindeki herkese sabırlar diliyorum.

- Bu nasıl bir sakinlikle beyaz kod vermek. Gerçekten takdir edilesi.

- Videoyu çeken kişilerin ağır ceza mahkemesinde yargılanması, mümkünse cezai ehliyetlerinin alınması gerekir.

- Beni sinirlendiren tartışmadır. Şöyle tiplere ceza verilmiyor ya en çok ona kızıyorum.



Beyaz kod nedir?

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır. Sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.