Yoğurtlu bulgur köftesi nasıl yapılır şahane lezzet!

Görüntüsüyle iştah açan, suda haşlanarak pişen ve ince bulgurdan yapılan bu nefis bulgur köftelerine bayılacaksınız.

Etsiz de doymak isteyenlere, akşam yemeğinde ekonomik bir alternatif olsun diyenlere gelsin bu tarif! Dilerseniz et yemeklerinizin yanında yancı olarak da servis edebilirsiniz pek tabii. Üstüne gezdirdiğiniz sarımsaklı yoğurt ve sosuyla adeta damaklara bir şenlik havası veriyor ve kendisine hayran bırakıyor. Karşınızda nefis mi nefis lezzetiyle: Yoğurtlu bulgur köftesi tarifi!

Malzemeler;

2 su bardağı Köftelik Bulgur, 2 su bardağı sıcak su, 1 su bardağı irmik, Yarım su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kara biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, Yeteri kadar tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet yumurta, Sosu İçin; 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı domates püresi, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kadar tuz, Yarım çay kaşığı kara biber, Yeteri kadar süzme yoğurt, Bir miktar maydanoz.