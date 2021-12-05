KANAL D Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'dan 'Getirin balı kaymağı' türküsü Sibel Can mest oldu

KANAL D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından Uğur Aslan peşpeşe söylediği türkülerle hem program sunucuları Sibel Can, HAkan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi mest etti hem de programda türkü söylediği anlardaki mimik ve hareketleriyle sosyal medyada viral oldu.

KANAL D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları, Pop müziğin sevilen ismi Fettah Can, Yargı dizisinin ünlü oyuncusu Uğur Aslan, arabesk müziğin güçlü yorumcusu İntizar ve enstrümantal müziğin başarılı grubu Taksim Trio oldu.







"Sen ne güzel adamsın"

Şarkılar Bizi Söyler programına katılan ve kimsenin bilmediği yönlerini sergileyen Uğur Aslan bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkesin hayranlıkla izlediği Uğur Aslan'a "Sen ne güzel adamsın" yorumları yağdı.









Uğur Aslan’ın İntizar ile “Uyan Sunam Uyan” düetiyle başlattığı türkü ziyafeti “Ay Gız”, “Kaynatın Çayı”, “Atem Tutam Ben Seni” ile devam etti.









Kaynatın Çayı türküsünü bir kez de Hakan Altun için seslendirdi

“Kaynatın Çayı” türküsü eğlenceli sözleriyle dikkat çekerken Uğur Aslan bu türküyü bir kez daha Hakan Altun için seslendirerek eğlenceli anlara imza attı.









Türküdeki "Hastayım ben bekarlıktan ölirem" kısmını üzerine alınan Hakan Altun'un kahkaları stüdyoyu inletti.









Usta şarkıcı Sibel Can da Uğur Aslan'ın performansı karşısında mest oldu.





Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde Fettah Can “Sana Affetmek Yakışır”, “Küs” gibi şarkılarıyla pop rüzgârları estirirken, İntizar’ın “Ihlamurlar Altında”, “Benim Hayatım” şarkılarıyla arabesk fırtınası yaşattı.







Taksim Trio müzik grubunun usta bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek ise “Belalım” ve “Yalan Dünya” şarkısına yaptığı yorumlarla izleyiciyi mest etti.





Kanun virtüözü Aytaç Doğan “Kaybolan Yıllar” resitali ile müzik ziyafeti yaşatırken, Hakan Altun’un “Yorgun Yıllarım” şarkısına eşlik ettiği anlar geceye damga vurdu.