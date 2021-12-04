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DÜNYA

Uçağın tekeri patladı yolcular inip uçağı ittirdi! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Sıra dışı anlar kameraya yakalandı... Bugüne kadar yolda arızalanan araçları itenleri çok görmüşsünüzdür... Ancak bu bambaşka bir şey... Sıra dışı anlar!.. Lastiği patlayan uçak, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı.

Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanında sıra dışı anlar yaşandı. Sosyal medyada hızla yayılarak viral olan görüntülerde, Tara Air’e ait lastiği patlayan bir uçağın, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarılmaya çalışıldığı görüldü. Nepalli Gazeteci Sushil Bhattarai, Twin Otter tipi uçağın pistin ortasında kaldığını, uçağın pisti işgal etmesinin ardından yolcuların ve güvenlik görevlilerinin uçak krizini çözmek için bir araya geldiğini aktardı.

Lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi. Tara Air da yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı. Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.

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