Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'a tepki!

SİİRT'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesini eleştirdi. Erdoğan, "Devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin" dedi. Döviz kurlarındaki hareketliliğe de değinen Erdoğan, "Dalgalanmaları makul ve istikrarlı bir seviyeye ulaştıracağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı, stokçuluk iddialarıyla ilgili bir kez daha uyarıda bulundu: Gereken bedeli ödeyecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'teki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak, milletimize hizmet için yapacaklarımız var. Hak ve özgürlükleri, demokrasiyi geliştirmek için gösterdiğimiz çabanın en büyük şahidi sizlersiniz.

Maalesef ana muhalefetin başıda bir zat var. Bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası randevu veriyor. Görüştükten sonra çıkıyor aleyhinde konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi, bunlarda edep adap yok.

Dün de TÜİK'i randevu falan almadan gitmek istedi. TÜİK randevu vermedi. Gittiler TÜİK önünde gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlar senin gibi ciddiyetsiz değil.

Randevusuz gidilmeyeceğini öğren

Randevu vermediler, randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bak Bay Kemal, devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin.

Devletin memurlarına saldırmaya başladı

CHP'nin başındaki zat bize gücü yetmeyince devletin memurlarına saldırmaya başladı. Bu zat aslında bizim sikletimiz değil. Tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu. Kaydettiği her seçimin ardından gereğini yapacağım dediği halde pişkince orada oturmaya devam etti.

Memuru tehdit etmeyi bırak, siyaset meydanında karşımıza çık

Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Onu asıl mücadele alanına çağırıyorum. Ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur. Memurumuza işçimize, çiftçimize, muhtarımıza sataşırsa karşısında bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu insanın tertemiz insanına bulaşmasın.

OECD de mi yalan söylüyor

TÜİK'e karşı çıkıyorsun, öbür taraftan OECD'ye de mi karşı çıkıyorsun. En büyük büyüme özelliğine sahip ülke Türkiye diyor. Bizi 10 olarak gösteriyor. Bu yıl dünyada en yüksek büyüme oranını biz yakaladık. Yıllarca ekonomide iliğimizi sömüren yüksek faizi IMF düzenini bize dayatanlar rahatsız oldu. Bu CHP IMF'cidir. Sözcüsü IMF yetkilileriyle otellerin kulislerinde kulis atanlardandır.

Ali Babacan'a: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?

Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 126 milyar dolara çıktı. Fakat bu CHP, yanına taktığı bazı tiplerle adeta arkasında boş teneke. (Ali Babacan) Ne diyorlar, biz şuraya çıkarmıştık. Şunu bilmeniz lazım. Benim Başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Utanmadan sıkılmadan şunu bunu yaptım. Başbakan benim, imzayı ben atıyorum, ben şunu yaptım bunu yaptım diyorsun.

Maaş artışında kamuya verdiğimiz zamlar yol gösterici olacak

Milletimizin yaşadığı her sıkıntıyı takip ediyoruz. Son üç yıldır bize ekonomimiz ile saldırıyorlar. Bir süredir dengesiz kur fiyat artışlarıyla karşılaştık. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan bir illettir. üretim ve istihdam sağlayanların yanında olacağız. Kamu işçilerine ve memurlara verdiğimiz ücret artışları özel sektöre de yol gösterici olacaktır.

Stok yapanlar bedelini ödeyecek

Yüksek fiyat artışlarının büyük bir kısmı enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Yüksek fiyatların bir kısmının yakında dengeye oturması bekleniyor. Fahiş fiyat artışlarının bir diğer sebebi aç gözlü fırsatçılardır. Stokçulara sesleniyorum, depolarda bütün bu malları stoklarında saklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler.

Döviz kurlarını istikrarlı bir çizgiye oturtacağız

Döviz kurlarındaki artışlarda da yabancıların eli yanında bu aç gözlülüğün etkilerini görüyoruz. Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız."