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MEDYA

Kanunsuz Topraklar 10. bölüm fragmanı

Kanunsuz Topraklar dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanunsuz Topraklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kanunsuz Topraklar 8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Dizi, 1939 yılında Zonguldak'ın bir kasabasında ailesiyle birlikte mütevazı ve yoksul bir hayat yaşayan Davut'un madende gerçekleşen büyük bir göçük ile değişen hayatını konu alıyor.

Maden patronu Malik Bey'in kurduğu düzene karşı sesini yükseltmeye karar veren Davut; kalbinin sesini dinleyen, ucunda ölüm olsa da doğru bildiği yoldan şaşmayan, içi dışı bir, güvenilir karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek.

Davut'un adalet arayışında yolu aşkla kesişecek ve Malik Bey'in kız Gülfem, Davut'un tüm ezberlerini bozacak.

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