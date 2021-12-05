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Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında şiddetli patlama

İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da bir apartmanın 3'üncü katında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Sabah saatlerinde binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polisin ve itfaiyenin patlamanın ve yangının çıkış sebebine yönelik incelemeleri sürüyor.

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