Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Türk kadını Avrupa'dan önce elde etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin yıl dönümü vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında şunları söyledi:

-Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir

-Kadınlarımızın bu imkana Avrupa'daki hemcinslerin çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir

-Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler.

-Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.Lafa gelince demokrasiyi, eşitliği kimseye bırakmayanlar, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de kadınlarımızın varlığına tahammül edemedi.

-İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.