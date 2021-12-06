BIST 1.916
DOLAR 13,78
EURO 15,55
ALTIN 790,32
GÜNCEL

Gelin düğünü bıraktı takı kavgasını ayırdı

İSTANBUL Esenyurt’ta bir düğünde, takı sebebiyle aileler arasında kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda gelin, kavga edenleri ayırmaya çalışırken ortalık savaş alına döndü. Olayın ardından ise düğünü terk eden gelin, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeni Mahalle’de yaşandı. İddialara göre, iki aile arasında düğünde takı nedeniyle tartışma başladı. Bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda ortalık savaş alanına dönerken, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Altın Kelebek gecesine tavırları ve dekoltesiyle damga vurdu
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Altın Kelebek gecesine tavırları ve dekoltesiyle damga vurdu
TRT1 Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'dan Altın Kelebek'te Tamer Karadağlı göndermesi!
TRT1 Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'dan Altın Kelebek'te Tamer Karadağlı göndermesi!
MHP Ankara İl Başkanı, Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti! 'Sizi bir daha uyarmayacağım' dedi
MHP Ankara İl Başkanı, Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti! 'Sizi bir daha uyarmayacağım' dedi
Elbet Bir Gün 6. bölüm fragmanı (Final)
Elbet Bir Gün 6. bölüm fragmanı (Final)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 12. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 12. bölüm fragmanı
Sana Söz 6. bölüm fragmanı
Sana Söz 6. bölüm fragmanı
Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi
Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi
Papa'ya kafir dedi gözaltına alındı
Papa'ya kafir dedi gözaltına alındı
Yoğurtlu bulgur köftesi nasıl yapılır şahane lezzet!
Yoğurtlu bulgur köftesi nasıl yapılır şahane lezzet!
Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu
Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu