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MEDYA

Elbet Bir Gün 6. bölüm fragmanı (Final)

Elbet Bir Gün dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Elbet Bir Gün'ün bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler olacak? Elbet Bir Gün 12 Aralık 2021 Pazar akşamı FOX'ta...

Kapadokya'nın bir kasabasındaki metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride ve Nesime ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven'in olayı 'Kayıp Hayatlar' adlı programında ele almasıyla Nesime'nin eski kocası zalim Cemil, on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Feride, yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet'in de geçmişinden gelen sırları vardır. Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.

Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları program yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.

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