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DÜNYA

Papa'ya kafir dedi gözaltına alındı

Bir Ortodoks papazı, Yunanistan'ın Başkenti Atina'yı ziyaret eden Katoliklerin Ruhani lideri Papa'ya "Sen bir kafirsin Papa" diye bağırdı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 3 gün sürecek temasları kapsamında geldiği Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Miçotakis ile bir araya geldi. Papa daha sonra Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ile görüşmek için geldiği yerde bir Ortodoks rahip tarafından protesto edildi.

Başkent Atina'da Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un residansına gelen Papa'ya, üç kez 'kafir' diye bağıran Ortodoks rahip, güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılarak kısa süreli gözaltına alındı.

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