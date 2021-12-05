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Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi

TRT 1 dizisi Teşkilat'ta 'Serdar' rolünü canlandıran Çağlar Ertuğrul, 47. Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ünlü oyuncu ödülü aldıktan sonra teşekkür konuşması yaparken aniden arkasında döndü. Çağlar Ertuğrul, Tamer Karadağlı göndermesi yaparak, "Biri arkamdan mimik yapıyor zannettim" dedi.

TRT 1'de pazar akşamları ekrana gelen Teşkilat dizisinde 'Serdar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, 47. Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Sahneye çıkan Ertuğrul, ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşması yaptı.

Ünlü oyuncu, teşekkür konuşması sırasında aniden arkaya döndü. Altın Portakal'da Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemiğe gönderme yapan Ertuğrul, "Arkamda biri mimik yapıyor zannettim" dedi. Sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, ne güzel kenarda duruyor" dedi.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın, Zuhal filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Sahneye çıkan Nihal Yalçın, ödülü almadan konuşma yapmış, Tamer Karadağlı ise elindeki ödülle arkada beklemişti. Karadağlı, Yalçın'ın konuşması esnasında sıkıldığını belli eden jest ve mimikleriyle dikkat çekmişti.

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