MHP Ankara İl Başkanı, Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti! 'Sizi bir daha uyarmayacağım' dedi

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ kalabalık bir grupla, Alparslan Türkeş Vakfı’na gitti ve vakıf yöneticilerini adeta tehdit etti. Baştuğ, geçtiğimiz hafta yine bir grupla Alparslan Türkeş’in anma etkinliğine gitmiş ve orada kavga çıkmıştı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Alparslan Türkeş Vakfı’na giderek, “Sizi uyarıyorum, bundan sonra uyarmayacağım. Büyükşehir sizi kullanıyor, CHP’nin belediyesinin aracı ne geziyor burada” dedi. Baştuğ, şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli Başbuğumuzun kemiklerini sızlatacak, onu kullanarak CHP’ye Mansur’a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını size soracağız, ya adam gibi vakıfla ilgili çalışma yaparsınız ya da nefesimiz ensenizde...”

Sizi bundan sonra uyarmayacağım

“Sizi uyarıyorum, bundan sonra uyarmayacağım" diyen Baştuğ, "Büyükşehir sizi kullanıyor, CHP’nin belediyesinin aracı ne geziyor burada. Ülkücülerin nefesi ensenizde, sizi uyardık bir daha da uyarmayacağız”... ifadelerini kullandı.