Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Altın Kelebek gecesine tavırları ve dekoltesiyle damga vurdu

47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nin en çok konuşulan ismi Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüne can veren Melis Sezen oldu. Altın Kelebek Ödülleri'nde Melis Sezen, hem dekoltesiyle hem de sözleriyle törene damga vurdu.

KANAL D Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni gecesine hem derin göğüs dekolteli elbisesi hem de tavırları ile damga vurdu. Heyecanı gözlerden kaçmayan Sezen'in tavırları sosyal medyada 'Altın Kelebek bile şaşkınlıktan donakaldı' dedirtti. Öte yandan Melis Sezen'in boynundaki 30 milyon dolarlık gerdanlığın gerçek mi yoksa replika mı olduğu ise sosyal medyanın en merak edilen konusu haline geldi.

47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne ünlü oyuncu Melis Sezen, hem kıyafetiyle hem de ödül aldığı sıradaki konuşmasıyla herkesi şaşırttı. Melis Sezen'in servet değerindeki gerdanlığı da sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.