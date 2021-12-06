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MEDYA

Erdoğan'a suikast haberinde şok eden gaf! Fox TV spikerinin bir anda ağzından böyle çıktı

FOX TV'de hafta sonları ana haber bültenlerini aktaran Gülbin Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanında bulunan bomba haberini aktarırken konuşamadı.

Mardin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te yapacağı açılışlarda görev almak üzere şehre gidecek polis memurunun aracının altına, gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirilmişti. İki polis memurunun, aracın altındaki patlayıcıları erken fark ederek ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen TEM büro amirliği ve bomba uzmanı ekiplerince, patlayıcı düzenek imha edildi.

FOX TV'de hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun'un, yaşanan olayı aktarırken dili sürçmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. FOX spikeri Gülbin Tosun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programında görevli bir polis memurunun aracının altına düzenlenmiş bir bomba düzeneği bulundu." diyerek haberi anlattı. Ardından "Ne yazık ki" diye başladı ve hemen düzelterek "Neyse ki o bomba patlamadan imha edildi" dedi.

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