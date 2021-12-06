Altın Kelebek'te Cüneyt Özdemir'den 'Kestane balının diyarı Zonguldak' esprisi

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Haber Programı ödülünü alan 5N1K programının sunucusu Cüneyt Özdemir, teşekkür konuşmasına son zamanların dillerden düşmeyen esprisi olan "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba" diyerek başladı. O sırada salon kahkahaya boğuldu.

47. Altın Kelebek Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede En İyi Haber Programı ödülü, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programına gitti. Ödülü programın sunucusu olan Cüneyt Özdemir teslim aldı.

"Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba…"

Ödülü aldıktan sonra teşekkür konuşması yapmak üzere mikrofona geçen Cüneyt Özdemir, sözlerine son zamanların dillere pelesenk olmuş esprisi olan "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba…" sözleriyle başladı.

Konuşmasının devamında ise Özdemir, "Ben bu ödülü hayattaki en büyük rakibime adamak istiyorum. Aynı zamanda hocam Mehmet Ali Birand'a." dedi.

Esprinin kaynağı Esra Erol'un programından...

Esra Erol'un programına katılan Gülay Pazarlı isimli kadın, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öne sürdü. Yayında eşi ile yüzleşen Pazarlı, stüdyoda kendinden geçerek kocasına isyan etti. Gülay Pazarlı'nın herkesin yüreğini dağlayan sözleri sonrasında sıra görüntülü bağlantı ile yayına katılan kocasına geçti.

Karısının isyanını umursamayan kocanın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek girmesi pes dedirtti. Bu sözler sosyal medyada günlerce konuşularak esprisi yapıldı.