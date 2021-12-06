İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, annesiyle birlikte geldiği Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde olay çıkardı. Sağlık çalışanına tehditler savuran Ofluoğlu, "Ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." dedi.

İstanbul Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, bilinmeyen bir nedenle olay çıkardı. Hasan Ofluoğlu'nu çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanına sesini yükselten ve tehditler savuran Ofluoğlu, bir süre sonra hastaneden ayrıldı.