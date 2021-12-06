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Adıyaman'da yumruk yumruğa birbirine girdiler! Film gibi izlediler

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’da lise öğrencisi iki kişi, yumruk yumruğa birbirine saldırırken çevredekiler ise kavgayı film izler gibi izledi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan lisenin iki öğrencisi arasında, Mimar Sinan Parkı içerisinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İki lise öğrencisi birbirine yumruklarla saldırırken çevredeki öğrenciler ile vatandaşlar, kavgaya müdahale etmek yerine kavgayı film izler gibi izledi. İki lise öğrencinin kavgası ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Dakikalarca kavgayı izleyen kişiler daha sonra kavga eden iki lise öğrencisine müdahale etmeye başladı.

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