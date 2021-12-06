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Van'da korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Tuşba 4.9 büyüklüğünde sallandı

İhlas Haber Ajansı

VAN'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Muradiye ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, deprem anı ise Muradiye ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Raflardaki eşyaların yere düşme görüntüleri, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

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