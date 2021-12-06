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CHP

Engin Altay'dan Mustafa Şentop'a: Siz meclisi savunacaksınız

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, "Siz meclisi savunacaksınız, atanmış cumhurbaşkanını değil" sözleri tartışmaya yarattı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u sert ifadelerle eleştirdi. Altay, "Siz atanmış cumhurbaşkanını savunmayacaksınız. Savunacaksanız meclisi savunacaksınız" dedi.

Engin Altay'ın sözlerine sinirlenen Şentop, elini masaya vurarak şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ben burada meclisi savunuyorum, iç tüzüğü savunuyorum. Sen mi tayin edeceksin benim ne söyleyeceğimi? Sana mı soracağım ben ne konuşacağımı. Hadi oradan..."

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