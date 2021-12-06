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MEDYA

'Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim' dedi! Fox TV'de gözyaşlarına boğularak anlattı

Emekli bir vatandaşın FOX TV kameralarına anlattıkları izleyenlerin yüreğini burktu.

FOX Ana Haber’de yayınlanan görüntülerde, mikrofon uzatılan bir vatandaş, 1500 TL’lik emekli maaşıyla geçinemediğini vurgulayarak yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.Bir fabrikaya iş aramak için gittiğini söyleyen emekli vatandaş orada çalışan bir kişiden fabrikanın kapısının önünde duran ekmeği almak için izin istediğini söylerken gözyaşlarına boğuldu. Emekli vatandaş o anları "Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim aldım getirdim. Eşim hiç üşenmeden yaptı beraber oturduk yedik" diyerek anlattı. Vatandaşın bu sözleri, izleyenlerin de yüreğini burktu.

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