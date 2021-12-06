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AK PARTİ

Nurettin Canikli'den İBB ifşası: Tarihin en büyük soygunu

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İBB'de tarihin en büyük soygununun yapıldığını söyledi. Canikli, yolsuzluğun boyutunu açıklarken CHP sıralarından itiraz geldi.

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İBB'de düzenli bir şekilde ve sistematik soygun yapıldığını ileri sürdü. Bugüne kadar böyle yolsuzlukla karşı karşıya kalınmadığını iddia eden Canikli, "Bu tarihin en büyük yolsuzluğudur" diye konuştu.

Nurettin Canikli, TBMM'de yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yapılan bir takım ihalelerle tarihin en büyük soygununun yapıldığını söyledi. 

Sadece 7 ihalede yapılan yolsuzluğun 1993'deki İSKİ skandalının yanında devede kulak kaldığını söyleyen Canikli, önümüzdeki günlerde tüm bunların görüleceğini kaydetti.

TBMM'de görüşmeler devam ederken İBB'de ihale yapıldığını ve devletin soyulduğunu ifade eden Canikli, bugüne kadar bir şirkete 1.8 milyar liralık ihale verildiğini ancak bunun 1 milyar 50 milyonunun fazla olduğunu, hırsızlık yapıldığını söyledi.

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