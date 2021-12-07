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İzmir'de banka soygunu kamerada! Camı kırıp girdi 4 tablet çalıp çıktı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde özel bir bankanın camını taş atarak kıran ve içeriye giren şüpheli 4 tablet çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, kaçan şahsı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Yeşillik Caddesi’nde meydana geldi. Özel bir bakanın Karabağlar Şubesi’nin önüne gelen O.T., isimli şüpheli, banka kapısının camını taşla kırarak içeri girdi. İçeride masaların üzerinde bulunan 4 tane tableti alan şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı. Banka alarmının çalması üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekiplerce olayı gerçekleştiren O.T.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatılırken, şüphelinin kaçarken düşürdüğü bir tablet bulunarak banka yetkililerine teslim edildi.

Hırsızlık anı böyle görüntülendi
Öte yandan, bankada gerçekleşen hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki taşı cama atarak kıran ve içeriye giren şüphelinin masanın üzerinde bulunan tabletlerden birisini aldığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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