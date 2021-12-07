BIST 1.952
DOLAR 13,63
EURO 15,39
ALTIN 780,58
YEREL

Düğünde takı töreninde akıllara durgunluk veren olay! Damada taktılar gelinin suratı düştü

İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü’nde Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının düğünden akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Damadın arkadaşları takı töreni başladığı sırada, damada “pompalı tüfek “ taktı. Gelinin su ratı düşerken, salonda büyük alkış koptu.

Olay, Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı.

Silahı kırmızı kurdeleye bağladılar

Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesiyle salonda büyük alkış koptu.

Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de banka soygunu kamerada! Camı kırıp girdi 4 tablet çalıp çıktı
İzmir'de banka soygunu kamerada! Camı kırıp girdi 4 tablet çalıp çıktı
Türkiye Barolar Birliği koridorlarında ''vurun kardaşlar vurun'' sesleri
Türkiye Barolar Birliği koridorlarında ''vurun kardaşlar vurun'' sesleri
Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı
Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı
Engin Altay'dan Mustafa Şentop'a: Siz meclisi savunacaksınız
Engin Altay'dan Mustafa Şentop'a: Siz meclisi savunacaksınız
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM'yi karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM'yi karıştırdı
'Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim' dedi! Fox TV'de gözyaşlarına boğularak anlattı
'Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim' dedi! Fox TV'de gözyaşlarına boğularak anlattı
Kerimcan Durmaz'dan Altın Kelebek tepkisi... Buray'ın klibini topa tuttu!
Kerimcan Durmaz'dan Altın Kelebek tepkisi... Buray'ın klibini topa tuttu!
Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı o anlar cep telefonu kamerasında
Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı o anlar cep telefonu kamerasında
Van'da korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Tuşba 4.9 büyüklüğünde sallandı
Van'da korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Tuşba 4.9 büyüklüğünde sallandı
Adıyaman'da yumruk yumruğa birbirine girdiler! Film gibi izlediler
Adıyaman'da yumruk yumruğa birbirine girdiler! Film gibi izlediler